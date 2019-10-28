أهمها قرار التأشيرة السياحية .. هنا نتائج اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة

اتخذت قرارات عدة تعلقت بالنقل المشترك .. التحويلات الداخلية استثنت 5 دول

أسفر اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة، مع وزير الحج والعمرة، عن قرارات عدة منها؛ التأشيرة السياحية، والنقل المشترك، والتحويلات المالية الداخلية، ومساعدة شركات العمرة في مواجهة التحديات.

التأشيرة السياحية

يتم منح التأشيرات لعدد ٤٩ دولة مع إتاحة الفرص التنافسية في الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية وغيرها ويتم احتسابها كالآتي: "٣٠٠ ريال رسوم التأشيرة + ١١٠ ريالات رسوم التأمين الطبي + قيمة الخدمات الأرضية تحدّد قيمتها من شركة العمرة".

النقل المشترك

السماح للنقل المشترك لخمس شركات كحد أقصى، ودراسة مشروع النقل الترددي.

خدمة B2C

يتم تقديم الخدمات في حال رغبت شركات ومؤسسات العمرة السعودية تقديمها من خلال تقديم طلب إلى مقام وزارة الحج والعمرة يتضمن الدول المراد العمل بها.

التحويلات المالية الداخلية

تمّت الموافقة على استثناء بعض الدول من عمليات التحويل المالية الخارجية وإتمامها داخلياً، وهي "الجزائر - المغرب - تونس - السودان - فلسطين - اليمن"، لمدة شهرين.

عمل البرامج

تقوم شركات ومؤسسات العمرة السعودية بتقديم برامج فعلية على المنصات الإلكترونية المعتمدة من مقام وزارة الحج والعمرة، على أن تشمل "النقل - السكن" وتخصم قيمة البرامج من حساب الوكيل الخارجي.