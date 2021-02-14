الجيش اليمني يُسقط درون مفخخة سيّرتها مليشيا الحوثي لاستهداف مواقعه في شمال صعدة

"علي محسن" يشيد بالدعم الصادق لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية

أعلن الجيش اليمني، إسقاط طائرة درون مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مواقعه في محافظة صعدة، معقل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وقال المتحدث الإعلامي لمحور آزال المقدم مازن الشوكي: إن الدفاعات الجوية للجيش في محور آزال بمديرية باقم شمال صعدة، أسقطت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها المتمردون الحوثيون نحو مواقع تمركز الجيش في المديرية.

وأكد المقدم الشوكاني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، جاهزية قوات الجيش بمحور آزال، وقدرتها على التصدي لأي محاولات إرهابية تقوم بها المليشيا الحوثية.

من جهة أخرى، أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، تحقيق الجيش الوطني في بلاده "انتصارات" في قتاله ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، في عدد من جبهات القتال وخاصة في محافظتي مأرب والجوف، شرق وشمال شرق اليمن.

وفي السياق نفسه ثمّن الفريق محسن "الدعم الأخوي الصادق لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية"؛ وذلك في اتصال هاتفي مع محافظ الجوف اليمنية اللواء أمين العكيمي؛ بحسب ما أوردته أمس السبت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

من جهته، أكد المحافظ العكيمي، تلقي مليشيا الحوثي الإرهابية، "هزائم" في المواجهات الدائرة في جبهات محافظتي مأرب والجوف.