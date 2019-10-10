قائد قوة نجران يكرم "آل حيدر"

كرم قائد قوة نجران اللواء الركن عايض بن نمشان القرني، الشيخ صالح بن مانع صالح آل حيدر؛ تقديرًا لجهوده في دعم ومساندة عمليتَيْ "عاصفة الحزم" و"إعادة والأمل".



كما ثمن له جهوده الحالية تجاه الوطن، وشكر له التعاون المستمر في تسهيل سير العمليات للمجهود الحربي.