قائد قوة نجران يكرم "آل حيدر"

كرم قائد قوة نجران اللواء الركن عايض بن نمشان القرني، الشيخ صالح بن مانع صالح آل حيدر؛ تقديرًا لجهوده في دعم ومساندة عمليتَيْ "عاصفة الحزم" و"إعادة والأمل".

كما ثمن له جهوده الحالية تجاه الوطن، وشكر له التعاون المستمر في تسهيل سير العمليات للمجهود الحربي.

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10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441 07:41 PM

قائد قوة نجران يكرم "آل حيدر"

صحيفة سبق الإلكترونية

نجران

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كرم قائد قوة نجران اللواء الركن عايض بن نمشان القرني، الشيخ صالح بن مانع صالح آل حيدر؛ تقديرًا لجهوده في دعم ومساندة عمليتَيْ "عاصفة الحزم" و"إعادة والأمل".

كما ثمن له جهوده الحالية تجاه الوطن، وشكر له التعاون المستمر في تسهيل سير العمليات للمجهود الحربي.

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