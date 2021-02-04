"مرفت عبدالجبار" تحصد الدكتوراه بامتياز من جامعة أم القرى

حصلت الكاتبة والتشكيلية عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى مرفت عبدالجبار، على درجة الدكتوراه بنسبة 98% بذات الجامعة، في تخصص المذاهب الفكرية.

فيما عبرت "عبدالجبار" عن شكرها وامتنانها بعد شكر الله تعالى، لكافة أعضاء أسرتها، ولمشرفها وأعضاء لجنة المناقشة ولجامعتها وللقسم، والكلية المبتعثة منها.

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04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442 09:28 PM

"مرفت عبدالجبار" تحصد الدكتوراه بامتياز من جامعة أم القرى

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

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حصلت الكاتبة والتشكيلية عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى مرفت عبدالجبار، على درجة الدكتوراه بنسبة 98% بذات الجامعة، في تخصص المذاهب الفكرية.

فيما عبرت "عبدالجبار" عن شكرها وامتنانها بعد شكر الله تعالى، لكافة أعضاء أسرتها، ولمشرفها وأعضاء لجنة المناقشة ولجامعتها وللقسم، والكلية المبتعثة منها.

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