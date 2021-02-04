"مرفت عبدالجبار" تحصد الدكتوراه بامتياز من جامعة أم القرى

حصلت الكاتبة والتشكيلية عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى مرفت عبدالجبار، على درجة الدكتوراه بنسبة 98% بذات الجامعة، في تخصص المذاهب الفكرية.
فيما عبرت "عبدالجبار" عن شكرها وامتنانها بعد شكر الله تعالى، لكافة أعضاء أسرتها، ولمشرفها وأعضاء لجنة المناقشة ولجامعتها وللقسم، والكلية المبتعثة منها.
حصلت الكاتبة والتشكيلية عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى مرفت عبدالجبار، على درجة الدكتوراه بنسبة 98% بذات الجامعة، في تخصص المذاهب الفكرية.
فيما عبرت "عبدالجبار" عن شكرها وامتنانها بعد شكر الله تعالى، لكافة أعضاء أسرتها، ولمشرفها وأعضاء لجنة المناقشة ولجامعتها وللقسم، والكلية المبتعثة منها.