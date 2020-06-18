شفاء 616 حالة جديدة من كورونا في الكويت

وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 29512 حالة

سجلت الكويت 616 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 29512.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم، أنه تأكد تماثُل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 12:48 PM

وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 29512 حالة

شفاء 616 حالة جديدة من كورونا في الكويت

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت الكويت 616 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 29512.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم، أنه تأكد تماثُل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.

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