البرازيل: تسجيل 60 ألف إصابة جديدة و1311 وفاة بفيروس كورونا

ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى نحو 2.3 مليون

سجلت البرازيل 59961 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الخميس، وهي أعلى زيادة يومية منذ تسجيل رقم قياسي، الأربعاء، ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى نحو 2.3 مليون، في أسوأ تفش للمرض في العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

كما سجلت وزارة الصحة البرازيلية 1311 حالة وفاة جديدة؛ ليتجاوز العدد الإجمالي للوفيات 84 ألفا.