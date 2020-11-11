الجوازات لـ"المقيمين": البصمة متطلب أساسي لإتمام إجراءات الأسرة

قالت: لكل فرد يبلغ 6 سنوات أو أكثر.. داعية إياهم إلى المبادرة والتسجيل

أكّدت المديرية العامة للجوازات أن تسجيل البصمة يعد مطلباً أساسياً لأفراد أسرة الإخوة المقيمين.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) متطلب أساسي لإتمام إجراءات أفراد أسرتك من 6 سنوات فأكثر، داعية إياهم إلى المبادرة بتسجيلها.

المديرية العامة للجوازات

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11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 09:20 AM

قالت: لكل فرد يبلغ 6 سنوات أو أكثر.. داعية إياهم إلى المبادرة والتسجيل

الجوازات لـ"المقيمين": البصمة متطلب أساسي لإتمام إجراءات الأسرة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكّدت المديرية العامة للجوازات أن تسجيل البصمة يعد مطلباً أساسياً لأفراد أسرة الإخوة المقيمين.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) متطلب أساسي لإتمام إجراءات أفراد أسرتك من 6 سنوات فأكثر، داعية إياهم إلى المبادرة بتسجيلها.

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المديرية العامة للجوازات

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