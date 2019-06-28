شاهد .. ولي العهد في حديث ودي مع الرئيس الأمريكي

أثناء التقاط الصورة التذكارية لقادة قمة العشرين

تبادل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الحديث الجانبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل التقاط الصور التذكارية التي تجمع قادة قمة دول العشرين في قمة أوساكا اليابانية، وشوهد احتفاء الرئيس ترامب بالأمير محمد بن سلمان.


وظهر ولي العهد يقف بجانب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني.

محمد بن سلمان في اليابان جولة ولي العهد الآسيوية 2019 قمة قادة العشرين 2019

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28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440 06:22 AM

أثناء التقاط الصورة التذكارية لقادة قمة العشرين

شاهد .. ولي العهد في حديث ودي مع الرئيس الأمريكي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تبادل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الحديث الجانبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل التقاط الصور التذكارية التي تجمع قادة قمة دول العشرين في قمة أوساكا اليابانية، وشوهد احتفاء الرئيس ترامب بالأمير محمد بن سلمان.


وظهر ولي العهد يقف بجانب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني.

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محمد بن سلمان في اليابان جولة ولي العهد الآسيوية 2019 قمة قادة العشرين 2019

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