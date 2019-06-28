شاهد .. ولي العهد في حديث ودي مع الرئيس الأمريكي

تبادل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الحديث الجانبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل التقاط الصور التذكارية التي تجمع قادة قمة دول العشرين في قمة أوساكا اليابانية، وشوهد احتفاء الرئيس ترامب بالأمير محمد بن سلمان.
محمد بن سلمان في اليابان
جولة ولي العهد الآسيوية 2019
قمة قادة العشرين 2019
وظهر ولي العهد يقف بجانب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني.
أثناء التقاط الصورة التذكارية لقادة قمة العشرين
تبادل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الحديث الجانبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل التقاط الصور التذكارية التي تجمع قادة قمة دول العشرين في قمة أوساكا اليابانية، وشوهد احتفاء الرئيس ترامب بالأمير محمد بن سلمان.
وظهر ولي العهد يقف بجانب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني.