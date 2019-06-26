محام: في قضايا مكافحة التحرش يتساوى الجنسان أمام النظام العام

أكد أن النظام توعّد البلاغات الكيدية للطرفين بالعقوبة المقررة للجريمة

أكد المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي عن وجود حالات تحرش جنسي في الآونة الأخيرة لبعض الفتيات أو الفتيان في الأماكن المختلفة، وبأشكال متلونة تظهر تارة بشكل شفهي من خلال تعليقات ساخرة أو نكات خادشة، وفي تارة أخرى يصل إلى تلميحات جسدية تسيء وتهين من يقع عليها أو عليه التحرش منهن أو منهم.

وأوضح "الخالدي" أن المتحرش أو المتحرشة يخالف المادة الأولى من نظام مكافحة جريمة التحرش والذي يعد أي قول أو عمل أو إشارة أو إهانة أو استفزاز أو خدش حياء الأذن والعين، جريمة تستدعي العقوبة للمتحرش أيًا كان.

وقال إن دولتنا المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله - الذي قد شدد في خطابه خلال افتتاحه أعمال مجلس الشورى، على أنه "لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالاً ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال"، مما يجعلنا جميعًا نستنير بذلك المعنى في التعاطي مع قضايا التحرش الذي يعد من أحد صور الانحلال.

ونوه "الخالدي" بأن نظام مكافحة جريمة التحرش في مواده الثماني التي أظهرت تحقيق العدالة القصوى والأمن والحماية للجميع، وبخاصة الفئات المغلوب على أمرها، والانتصار لأي شخص ذكرًا كان أو أنثى يتعرض للتحرش بوسيلة أو بأخرى، عبر تغليظ العقوبات بحق المتحرشين أنفسهم، أو الذين سهلوا تنفيذ عملية التحرش أو الذين أسهموا فيها بأي دور كان، حيث لا يفوتنا هنا إيضاح أنه توجد بعض الصور المغايرة للقاعدة العامة في التحرش والتي تكون غالبًا من الشاب للفتاة، وذلك بأن تكون من بعض الفتيات ضد بعض الشباب بجميع الطرق والوسائل والتي جرمها أيضًا النظام - وإن كانت قليلة الحدوث- تأكيدًا لمبدأ التزام وتساوي الجنسين أمام النظام العام.

وأردف بأن النظام توعد بمعاقبة المدعية أو المدعي صاحب أو صاحبة البلاغ الكيدي وذلك من خلال المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش وفق البند الثالث منه 3- يعاقب كل من قدم بلاغًا كيديًا عن جريمة تحرش، أو ادعى كيدًا بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة، مما يعني وجوبًا تضييق الخناق على من يدعي أو تدعي كيدًا تعرضه أو تعرضها لجريمة التحرش.