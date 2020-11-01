"الصحة" تطلق المرحلة الأولى من خدمة الزواج الصحي إلكترونيًّا

أطلقت "الصحة"، المرحلة الأولى من خدمة الزواج الصحي إلكترونيًّا في المنشآت الصحية الحكومية.

وأبانت أن خدمة الزواج الصحي تهدف إلى أتمتة جميع إجراءات الفحوصات في المملكة، بداية من إدخال بيانات الأطراف وتنظيم جلسات تثقيفية لهم، حتى إتمام إجراء الفحص ورفع المعلومات على منصة "صحة" لمطابقة نتائج الفحوصات، وإرسال رسالة نصية برقم الشهادة الصحية المعتمدة للأطراف المتوافقين؛ لتمكينهم من الاطلاع عليها من خلال تطبيق صحتي أو منصة صحة، وفي حال عدم توافق الطرفين يتم تحويلهم إلى عيادات المشورة الحكومية، إضافة إلى تمكين وزارة العدل من الاستفسار عن شهادات الزواج الصحي لإكمال إجراءات عقد القران مباشرة.

وتسعى خدمة فحص ما قبل الزواج، إلى التوفيق بما يساهم في انسجام الزوجين صحيًّا؛ وذلك من خلال المنشآت الصحية الحكومية منذ إطلاق البرنامج في عام ٢٠٠٤م؛ حيث تقدمت منصة "صحة" بأتمتة الخدمة للقطاع الحكومي، بالإضافة إلى إصدار ترخيص مزاولة النشاط للقطاع الخاص عن طريق خدمة التراخيص الصحية المتوفرة في المنصة؛ وذلك رغبةً في مساعدة أكبر عدد ممكن من الأزواج على تخطيط أسرة سليمة وصحية في كلا القطاعين.

كما يأتي تفعيل خدمة الزواج الصحي للمؤسسات الصحية في منصة "صحة" مؤخرًا؛ وفق شروط وضوابط هامة يجب توفرها في المنشأة الصحية، بجانب الالتزامات المترتبة عليها من الجوانب المادية والقانونية والإدارية.

تجدر الإشارة إلى أن صلاحية شهادة الزواج الصحي تستمر لمدة ستة أشهر، ويمكن إعادة الفحص مرة أخرى للأمراض المعدية فقط؛ نظرًا لأهمية الزواج الصحي ودوره الفاعل اجتماعيًّا وصحيًّا واقتصاديًّا، ولتفادي زواج حالات عدم التوافق الوراثي.