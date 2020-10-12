بعد إعلان "الحدث الجوهري".. "تداول" ترفع تعليق سهميْ "سامبا والبنك الأهلي"

أعلنا عن إبرامهما اتفاقية اندماج ملزمة.. وسيتخذ البنك الدامج من الرياض مقرًّا له

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" اليوم، رفع تعليق تداول سهميْ مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري.

وتفصيلًا قالت "تداول": إشارةً إلى إعلان شركة السوق المالية السعودية (تداول) بخصوص تعليق تداول سهم مجموعة سامبا المالية في السوق ابتداءً من أمس الأحد بناءً على طلب المجموعة للتمهيد للإعلان عن حدث جوهري.

وحيث أعلنت المجموعة عن الحدث الجوهري، واستنادًا إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج؛ تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) رفع تعليق تداول أسهم مجموعة سامبا المالية في السوق ابتداءً من اليوم الاثنين.

وإشارةً إلى إعلان "تداول" بخصوص تعليق تداول سهم البنك الأهلي التجاري في السوق ابتداءً من أمس الأحد بناءً على طلب البنك للتمهيد للإعلان عن حدث جوهري، وحيث أعلن البنك عن الحدث الجوهري، واستنادًا إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج؛ تعلن (تداول) رفع تعليق تداول أسهم البنك الأهلي التجاري في السوق ابتداءً من اليوم الاثنين.

وأمس أعلن البنك الأهلي التجاري وبنك سامبا عن إبرامهما اتفاقية اندماج ملزمة (اتفاقية الاندماج)، والتي سينتج عنها تدشين المصرف الأول في المملكة في حال موافقة المساهمين والجهات التنظيمية. وسيستفيد البنك الدامج من تكامل إمكانات البنكين لتحقيق قيمة كبيرة لكل المعنيين من مساهمين وعملاء وموظفين؛ فضلًا عن تعزيز مساهمة القطاع المصرفي في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030. وسيتخذ البنك الدامج من الرياض مقرًّا له، وتم اقتراح المهندس عمار بن عبدالله الخضيري لتولي منصب رئيس مجلس الإدارة، وسعيد بن محمد الغامدي لمنصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة.

وسيستمر كلا البنكين بالعمل بشكل مستقل ومنفصل وعلى النحو المعتاد إلى حين إتمام الاندماج. ومن المتوقع إتمام الاندماج خلال النصف الأول من العام 2021؛ على أن يستمر البنك الأهلي التجاري في الوجود وينقضي بنك سامبا وتلغى جميع أسهمه. وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا عبر زيادة رأس المال.