"رئاسة الحرمين" تؤكد ما نشرته "سبق" حول حقيقة "بئر زمزم الجديدة"

عقب فيديو متداول أثناء أعمال المشروع التطويري القائم حالياً للبئر

أكّدت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم، أنه لا صحة للأخبار المتداولة عن اكتشاف بئر جديدة لزمزم.

وقالت الرئاسة، وفق ما نقلته "الإخبارية": ما ظهر بالفيديو المتداول بئر جوفية قديمة اكتُشفت في أثناء أعمال المشروع التطويري القائم حالياً لبئر زمزم.

وكانت قد كشفت مصادر لـ"سبق" أن الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، والذي قام بتصويره أحد العاملين في مشروع تأهيل وتطوير بئر زمزم بالمسجد الحرام، وأوضح أنه اكتشف بئرًا جديدة لزمزم، غير صحيح. وأكدت المصادر أن هذه البئر ليست كما ذكره أحد العاملين.

وأوضحت المصادر، وفق ما نقلته "سبق" أمس أن الفيديو المتداول عن اكتشاف بئر زمزم جديدة، ظهرت من خلال مشروع تأهيل بئر زمزم، غير صحيح، وأن المياه عبارة عن مياه جوفية في المناطق المحيطة بالبئر، ولا تخص بئر زمزم.

الجدير بالذكر أن نسبة الإنجاز لمشروع بئر زمزم تسير وفق البرنامج الزمني لها، وتجري أعمال المشروع في المرحلة الأولى.