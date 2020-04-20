تراجع في المعدل اليومي للضحايا.. كندا: تسجيل 105 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الكندية، اليوم الاثنين، تسجيل 105 وفيات جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، في تراجع ملموس لحصيلة المتوفين اليومية عن الإحصائية السابقة.

وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية، في إحصائية جديدة نشرتها الاثنين، بارتفاع حصيلة المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد من 1506 إلى 1611 حالة.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع معين في المعدل اليومي للوفيات بالفيروس في كندا، حيث بلغت الحصيلة السابقة الصادرة أمس الأحد 160 شخصًا، بينما تم تسجيل رقم قياسي بـ202 حالتين يوم 17 أبريل.

كما ذكرت وكالة الصحة أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1470 حالة ووصل إلى 35392 بعد أن كان عند نقطة 33922.

ويشهد معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا في اليومين الماضيين تراجعًا مستمرًا، حيث بلغت هذه الحصيلة يوم 18 أبريل 1742 حالة ويوم السبت 1510 حالات.