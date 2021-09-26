أمانة عسير تعالج أكثر من 440 ألف متر في الطرقات خلال 60 يوماً

في إطار جهودها لمعالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري

تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة أعمالها الميدانية، في إطار جهودها لمعالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وتضمّنت الأعمال معالجة أكثر من 440.096 ألف متر طولي للدهانات والعلامات المرورية والخطوط الأرضية خلال الـ 60 يوماً الماضية، ومعالجة 163.654 ألف متر مربع من حفر الشوارع والتشققات في مواقع مختلفة، وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها إلى أفضل مستوى ممكن، إلى جانب صيانة التجهيزات الداخلية لـ 9666 عمود إنارة وفانوس، وإصلاح 129 ألف متر مربع من الأرصفة المتهالكة، وإزالة وتحسين 15451 من الحواجز الخرسانية، إضافة إلى رفع 240886 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة ما يتجاوز 22265 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة على الجدران، ورفع 1302 مركبة تالفة، ومعالجة 6396 حاوية نفايات.