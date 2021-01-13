





2

ارتفاع عدد الوفيات إلى 375,124 شخصاً وإجمالي الإصابات 22,522,749

الولايات المتحدة تسجل 199,793 إصابة جديدة بكورونا و1,957 حالة وفاة

631

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 199,793 إصابة مؤكدة و1,957 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً.. وفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 22,522,749 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 375,124 حالة وفاة.