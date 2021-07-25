مذيعة ألمانية تلطخ ملابسها بالطين قبل الظهور على الشاشة.. تعرّف على السبب

قدّمت مذيعة ألمانية اعتذارها، بعدما اكتُشف أنها لطخت ملابسها بالطين، قبل الظهور على الشاشة من بلدة دمّرتها فيضانات غير مسبوقة الأسبوع الماضي.

المذيعة سوزانا أولين (39 عامًا) قالت إنها تصرفت بهذا الشكل لأنها شعرت "بالخجل" من تقديم تقرير إخباري بملابس نظيفة وهي تقف في مكان دمرته الفيضانات.

وقالت قناة RTL التلفزيونية الألمانية إنها أوقفت المذيعة عن العمل، لخرق معاييرها، بعد أن انتشر فيديو لها وهي تلطخ نفسها على نطاق واسع.

ووصفت "أولين" في بيان ما قامت به، بأنه "خطأ فادح"، طِبقًا لـ"بي بي سي".