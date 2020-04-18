الصين تردّ على اتهامات غربية بنشر كورونا: ليس لها أساس

قالت: هذا وقت العلم والحقائق والتضامن.. وليس وقت التنمّر

رد الوزير المفوض في سفارة الصين لدى مصر، لي يانغ، على اتهامات غربية بمسؤولية بلاده عن نشر فيروس كورونا، وقال إنه لا أساس لصحة هذه الاتهامات.



واعتبر لي يونغ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب، عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الجمعة؛ أن هناك "هجومًا ضدّ الصين، ليس له أساس".



وأضاف الوزير المفوض للسفارة الصينية في القاهرة: "مثلما قالت منظمة الصحة العالمية: هذا وقت العلم والحقائق والتضامن، وليس وقت التنمر".



ووصف لي يونغ وباء فيروس كورونا بأنه "عدو للبشرية"، معتبرًا أن الوقت الحالي يتطلّب "التضامن بدلًا من توجيه الاتهامات بدون أي أساس".