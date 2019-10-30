أمانة مكة تطيح بعمالة مخالفة تدير مزرعة ومسلخًا عشوائيًّا

أتلفت 250 دجاجة وقامت بتسليمهم لجهة الاختصاص

صادرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية 250 دجاجة داخل حوش شعبي بمزرعة بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل، ‏ضبطت بلدية العمرة الفرعية مزرعة ومسلخ دواجن عشوائيًّا داخل حوش شعبي، تديره عمالة مخالفة، يفتقر لأدني الاشتراطات الصحية.

وقد تم اتخاذ اللازم، ومصادرة وإتلاف 250 دجاجة، وتسليم العمالة لجهة الاختصاص.