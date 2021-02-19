"المعلمي" يشارك في الاجتماع الأول لسفراء دول مجلس التعاون بالأمم المتحدة

ناقش أبرز القضايا التي تهم دول الخليج والتحديات المشتركة وسبل تعزيز التعاون

شارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في الاجتماع الأول لسفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى الأمم المتحدة الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي بمشاركة المندوبين الدائمين لدول مجلس التعاون الخليجي والمندوب المراقب لمجلس التعاون لدى الأمم المتحدة.



وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز القضايا التي تهم دول الخليج، والتحديات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بينهم بما يخدم مصالح دول الخليج ويحافظ على وحدة الصف في أروقة ‫الأمم المتحدة.



حضر الاجتماع رئيس الجمعية العامة بوفد المملكة خدام الفايز، ومدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني.