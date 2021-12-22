كورونا يلغي تدريبات النصر

ألغى نادي النصر، اليوم الأربعاء، تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد إصابة طبيب الفريق بفيروس كورونا.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيه: أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها طبيب الفريق ديفيد ماركيز، إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف: "أجرى الفريق الأول مسحة طبية لفحص فيروس كورونا لكافة الأجهزة الإدارية والفنية والطبية واللاعبين".

وختم البيان بالقول: "قرر المدرب إلغاء تدريبات لأسباب احترازية، وذلك لحين ظهور نتائج الكشف الطبي التي أجراها الفريق ظهر اليوم ".