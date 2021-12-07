"ولي العهد" و"سلطان عمان" يفتتحان منفذ الربع الخالي البري اليوم

دور اقتصادي واستثماري ولوجستي واجتماعي كبير لدول التعاون

تحتفي سلطنة عمان، اليوم، بزيارة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، إلى مسقط، بحفل استقبال كبير، ومن المنتظر أن يفتتح كل من سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، منفذ الربع الخالي الطريق البري بين البلدين.

وأفاد مراسل الإخبارية بمسقط بأن الكثيرين يعولون على الدور الاقتصادي والاستثماري الكبير للمنفذ البري بين البلدين وبينهما وبين دول مجلس التعاون الخليجي بشكلٍ عام، ليفتح آفاقاً أوسع وأرحب في المجالات اللوجستية والتجارية والاجتماعية للجميع.

وكان قد وصل ولي العهد أمس إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية وكان في استقبال سموه لدى وصوله المطار السلطاني الخاص السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان.