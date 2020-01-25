"تعليم حائل": بداية اليوم الدراسي التاسعة صباحًا يومَي الأحد والاثنين

حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس

وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة حائل، المكلف يحيى صالح العماري، بتأخير بداية الدراسة إلى الساعة التاسعة صباحًا يومَي الأحد والاثنين 1-2 / 6 / 1441هـ في جميع مدارس المنطقة نظرًا لموجة البرد الشديدة التي تشهدها المنطقة بداية الأسبوع حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وتشهد حائل منذ أربعة أيام بردًا قارسًا؛ نصح المختصون بسببه بعدم تعريض الأطفال للهواء مباشرة خلال موجة البرد التي تشهدها المنطقة.