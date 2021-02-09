آخر "الشبط" وأول "العقارب".. "المسند" عن أجواء المملكة: "H" يتربع أياماً

قال: التغيرات الجوية ليست كالشمس محددة.. الخروج والدخول لا يعنيان انقلاباً تاماً

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إن اليوم هو الأخير في موسم #الشبط وغداً اليوم الأول من موسم #العقارب.

وتابع يقول: "لا يعني بالضرورة دخول نجم أو خروجه انقلاباً تاماً عاماً في الطقس، فالتغيرات الجوية (عادة) ما تكون متدرجة في التغيير، والخصائص الجوية لأي موسم قد تتقدم أو تتأخر بضعة أيام عن وقتها المحدد من سنة لأخرى، وقد تتخلف فلا تأتي وهذا نادر، وتغيرات الأحوال الجوية ليست كشروق الشمس محددة".

وعن الأجواء في المملكة، قال "المسند" عبر "تويتر": "الاستقرار الجوي يخيم على معظم أرجاء #السعودية؛ وذلك بسبب تربع مركز للضغط الجوي المرتفع (H) في شمال السعودية، وقد يستمر لبضعة أيام، بينما في مناطق: #عسير وربما #جازان و #الباحة فقد تتشكل اليوم الغيوم الممطرة على أجزاء منها.. هذا والله أعلم.