حالات "كورونا" في "السعودية" تواصل التراجع

إجراء 45 ألف فحص مخبري جيني دقيق للفيروس

تواصل حالات كورونا في السعودية تراجعها اليومي، منهية الأسبوع بأرقام تدعو للتفاؤل في ظل تضافر الجهود من قبل الجهات الرسمية في الدولة لحماية المواطنين والمقيمين من الفيروس ومنع انتشاره.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم تسجيل 92 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وكشفت عن تعافي حالتين ليصل الإجمالي إلى 35 حالة، فيما لم تسجل اي حالة وفاة جديدة.

وجاءت الأرقام المسجلة خلال الأربعة أيام الماضية على النحو التالتي: "الثلاثاء 205 حالة، الأربعاء 133 حالة، الخميس 112 حالة، الجمعة 92 حالة".

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في السعودية إلى 1104 حالات، بينما تتلقى ست منها رعاية مكثفة داخل العناية المركزة فيما بلغ عدد المعزولين في المحاجر والعزل الصحي قرابة الـ 13 ألف حالة، منهم أربعة آلاف في الحجر الصحي والبقية يقدم لهم العزل الصحي المنزلي.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة أنه تم إجراء أكثر من 45 ألف فحص مخبري جيني دقيق للفيروس، والتي تعتبر أعلى التقنيات الموجودة لكورونا، في المملكة.

ونصح جميع المواطنين والمقيمين في السعودية، في حال ظهور أعراض "كالكحة والعطاس والاحتقان بالأنف أو ارتفاع درجة الحرارة، أو غيرها من الأعراض المشابهة للإنفلونزا"، بالمبادرة بالحصول على الرعاية الصحية، وذلك لتعافي أسرع ولحماية الأقارب والمجتمع من انتشار العدوى.