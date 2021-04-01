"الحرس الوطني": انطلاق حملة زراعة 3 ملايين شجرة

للمساهمة في تحقيق مبادرة "السعودية الخضراء"

أعلنت وزارة الحرس الوطني انطلاق حملة التشجير في المرافق والمدن السكنية التابعة للوزارة، برعاية الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني.

وقالت الوزارة: الحملة تستهدف زراعة ثلاثة ملايين شجرة، للمساهمة في تحقيق مبادرة "السعودية الخضراء".

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01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442 02:39 PM

للمساهمة في تحقيق مبادرة "السعودية الخضراء"

"الحرس الوطني": انطلاق حملة زراعة 3 ملايين شجرة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الحرس الوطني انطلاق حملة التشجير في المرافق والمدن السكنية التابعة للوزارة، برعاية الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني.

وقالت الوزارة: الحملة تستهدف زراعة ثلاثة ملايين شجرة، للمساهمة في تحقيق مبادرة "السعودية الخضراء".

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