"الحرس الوطني": انطلاق حملة زراعة 3 ملايين شجرة

للمساهمة في تحقيق مبادرة "السعودية الخضراء"

أعلنت وزارة الحرس الوطني انطلاق حملة التشجير في المرافق والمدن السكنية التابعة للوزارة، برعاية الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني.

وقالت الوزارة: الحملة تستهدف زراعة ثلاثة ملايين شجرة، للمساهمة في تحقيق مبادرة "السعودية الخضراء".