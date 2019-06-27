بعد تحذيرات من مخاطر صهاريج الصرف غرب صبيا .. "مياه جازان": ارجعوا للمحافظة

أكدت التزامها بالخطابات والمحاضر التي تمت بخصوص تشغيل المحطة

ردت المديرية العامة لخدمات المياه، على مطالبات أهالي محافظة صبيا وتحديدًا قرى غرب المحافظة، والتي وجهت للجهات المعنية بتنظيم حركة سير الصهاريج على الطريق الرابط بين غرب المحافظة وشرقها نظرًا لكون المحضر الذي استبق تشغيل محطة معالجة مياه الصرف تضمن إلزام الصهاريج بالمرور من الطريق الدولي نظرًا لضيق الطريق وازدحامه، وقالت في ردها إنها لا تختص بتنظيم حركة السير وعلى الرغم من أن المطالبات لم تقحمها في ذلك.

وتفصيلاً، قالت خدمات مياه جازان: إشارة إلى خبركم المنشور في صحيفتكم الموقرة تحت عنوان : "مطالبات للجهات ذات العلاقة بمنعها وإلزامها بما ورد في المحاضر .. بالصور من صبيا.. مشاهد صهاريج مياه الصرف تخالف محضر تشغيل محطة المعالجة"، فعليه وللإيضاح وتبيين الحقائق، فإن الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان تؤكد التزامها بكل الخطابات والمراسلات والمحاضر التي تمت بخصوص تشغيل محطة المعالجة بصبيا الواقعة بمركز قوز الجعافرة, وفي مقدمتها الحصول على التراخيص اللازمة لتشغيل المحطة للتعامل مع مياه الصرف الصحي بما يتناسب وأفضل المواصفات العالمية للتعامل مع مياه الصرف الصحي بما يُسهم في حماية البيئة والاستفادة من تلك المياه بعد معالجتها في أغراض الري والزراعة, دون أن تقوم الإدارة بمخالفة أي بند من بنود المحاضر والاجتماعات والخطابات الصادرة بهذا الصدد.

وأضافت: وأما فيما يتعلق بتنظيم حركة السير، فإن ذلك ليس من عمل الإدارة وهناك جهات أخرى ذات علاقة بالموضوع, يمكن الرجوع إليها في هذا الشأن في مقدمتها محافظة صبيا حيث تم التنسيق مع تلك والاتفاق على الآلية المناسبة قبل افتتاح المحطة.

ومن جهة أخرى، قالت مصادر إنه كان بمقدور "المياه"، النظر في المقترحات التي تضمنها أحد محاضر تشغيل المحطة، وهو تخصيص متعهد لمياه الصرف الصحي ويقوم بتشغيل تلك الصهاريج بشكل منظم، متعجبين من بيان المياه الذي لم ينكر وجود المشكلة ولم يوضح مساعيها أو مخاطباتها للجهات التي أشارت إلى ارتباطها بالموضوع.

وكانت قد كشفت مشاهد مخالفات صهاريج الصرف الصحي ما جاء في محضر استبق تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقوز الجعافرة غرب محافظة صبيا، وذلك بعد إغلاق المرمى الشرقي بالمحافظة، وسط مطالبات المواطنين للجهات المعنية بإلزام الجهات ذات العلاقة بمنع الصهاريج وإلزامها بما ورد في أحد المحاضر؛ نظرًا لضيق الطريق والازدحام المتواصل عليه.