الاصابة تغيب "نيمار" عن مواجهة برشلونة.. في دوري أبطال أوروبا

قال باريس سان جيرمان الفرنسي إن مهاجمه البرازيلي نيمار سيغيب عن مواجهة برشلونة في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء.



وأضاف باريس سان جيرمان في بيان، الثلاثاء، أن المهاجم البرازيلي يواصل برنامجه العلاجي من إصابة في الفخذ تعرض لها الشهر الماضي.



وغاب نيمار عن مباراة الذهاب على ملعب كامب نو، لكن الفريق الباريسي لم يتأثر كثيراً بغيابه وانتصر 4-1.