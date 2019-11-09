بعد تنبيه "الأرصاد" .. "المدني" تحذّر من "تقلبات القصيم الجوية"

دعت الجميع إلى توخي الحيطة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية

حذّرت مديرية الدفاع المدني بالقصيم، من بعض المخاطر التي قد تصاحب التغيرات المناخية المتوقع أن تمر بها المنطقة؛ وذلك وفقاً للتوقعات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد.

ودعت مديرية الدفاع المدني، الجميع من مواطنين ومقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر مع أهمية الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر؛ كالأودية والشعاب، وذلك لما تشكّله من مخاطر عالية على الأرواح والممتلكات.

وشدّد "مدني القصيم" على أهمية اتباع الإرشادات والتحذيرات التي ينشرها الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباته المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لـ"مدني القصيم" العقيد إبراهيم أبا الخيل؛ أن الدفاع المدني بالقصيم "يعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.