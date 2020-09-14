الصحة العالمية تعلن حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا اليومية

الهند والولايات المتحدة والبرازيل سجلت أكبر الزيادات.. ارتفاع بالوفيات

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل رقم قياسي لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بأنحاء العالم اليوم الأحد، بلغ 307 آلاف و930 حالة خلال 24 ساعة.

ووفق "روسيا اليوم" ذكرت المنظمة على موقعها أن الهند والولايات المتحدة والبرازيل سجلت أكبر الزيادات.

وزاد العدد اليومي للوفيات بواقع 5537، ليصل الإجمالي إلى 917 ألفًا و417 وفاة في أنحاء العالم.