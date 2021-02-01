شرطة مكة تطيح بمواطن و5 مخالفين سرقوا محالًا تجارية وسلبوا أحد المقيمين

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية كافة وإحالتهم للنيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن و(5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، ارتكبوا عدداً من الجرائم تمثلت بسرقة محال تجارية وسلب أحد المقيمين، حيث بلغت قيمة المسروقات (180.000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.