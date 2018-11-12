"هيئة النقل" تعتمد آلية تنفيذ أحكام لائحة تأجير السيارات

روعي فيها التدرج في التطبيق على مدى ثلاث سنوات

اعتمدت هيئة النقل العام آلية تنفيذ أحكام لائحة تأجير السيارات، والتي روعي فيها التدرج في التطبيق على مدى ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ اللائحة في ٣٠ صفر ١٤٤٠هـ.

ووفق الآلية المعتمدة لتنفيذ أحكام لائحة نشاط تأجير السيارات، يُمنح المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة، مهلة تنتهي بتاريخ ٣٠ شعبان ١٤٤٠هـ؛ للالتزم بصيغة العقد، والحد الأدنى من المتطلبات والبيانات والمعلومات الواجب توافرها فيه.