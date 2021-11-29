اختيار السائقة السعودية "ريما الجفالي" سفيرة لسباق جائزة السعودية الكبرى

قالت: أتمنى أن تكون قصتي ملهمة للكثيرين لتحقيق أحلامهم

أوضح منظمون، اليوم الاثنين، أنه تم اختيار ريما الجفالي أول سائقة سعودية، سفيرة للنسخة الأولى من سباق جائزة السعودية الكبرى، ضمن بطولة العالم للفورمولا1، المقررة مطلع الأسبوع المقبل في جدة.

وتشارك "الجفالي" البالغة من العمر 29 عاماً في استعراض بالحلبة لسيارة تابعة لفريق وليامز ترجع لعام 1979، حملت رعاية الخطوط الجوية السعودية.

وقالت "ريما" في بيان: "أتطلع بشدة للمشاركة في هذه الفعاليات خلال السباق مطلع الأسبوع المقبل، أتمنى أن تكون قصتي ملهمةً للكثيرين لتحقيق أحلامهم".