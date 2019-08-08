العيادة الطبية لضيوف الملك تستقبل 500 حالة

الأطباء فحصوها وصرفوا لها العلاج اللازم

استقبلت العيادة الطبية التابعة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمر والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أكثر من 500 حالة طبية منذ قدوم الضيوف إلى العاصمة المقدسة، حيث تم فحصها من قبل أطباء العيادة وصرف العلاج اللازم.

وأفادت العيادة بأن أكثر الحالات التي تم علاجها هي التهاب الشعب الهوائية وحالات الصداع والتعب العام وبعض المراجعين من مرضى القلب والسكر والضغط وتم علاجها أو توجيهها إلى المستشفيات الجاهزة لاستقبالهم على مدار 24 ساعة، ولم يتم اكتشاف أي حالة وبائية.

وأوضحت الفحوص أن أكثر الأعراض عادية كارتفاع درجة الحرارة والضغط والسكر والتهابات بسيطة وأمراض الجهاز الهضمي، إلى جانب حالة واحدة تدخلت فيها الجراحة الطبية الطفيفة وتم علاجها في المقر دون تحويل المريض إلى مستشفيات العاصمة المقدسة، كما قدمت العيادة الاستشارات الصحية للتغذية الصحيحة للضيوف.

وتبذل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرفة على العيادة الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة أقصى الجهود من أجل رعاية وراحة ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذين استضافهم البرنامج والبالغ عددهم 6500 حاج وحاجة من 79 دولة حول العالم خلال هذا العام الجاري لأداء فريضة الحج، وتقديم خدمات صحية من أجل حماية الضيوف ووقايتهم من الأمراض وصرف أدوية مجانية بعد الكشف عن الحالة بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير أطباء مميزين لخدمة ضيوف خادم الحرمين.

يذكر أن العيادة الطبية يعمل فيها أكثر من خمسة أطباء وطبيبات وخمسة ممرضين وممرضات، على مدار الـ24 ساعة لتقديم الخدمات الصحية لضيوف خادم الحرمين الشريفين حتى ينعمون براحة وأمان خلال إقامتهم بالمملكة.