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مجموعة الدول الإفريقية تؤكد أن مقتل "فلويد" لا يمكن عدّه حادثاً فردياً

في مناقشة عاجلة.. "حقوق الإنسان" الدولي يناقش عنف الشرطة والعنصرية

قرر مجلس حقوق الإنسان عقد مناقشة عاجلة لانتهاكات وعنف الشرطة المرتبط بالعنصرية في 17 يونيو الجاري، وذلك بناء على طلب من بوركينا فاسو بالنيابة عن مجموعة الدول الإفريقية.



وأكدت الدول الإفريقية أمام المجلس أن قتل جورج فلويد في 25 مايو الماضي في مينيابوليس بالولايات المتحدة لا يمكن عدّه حادثاً فردياً، مطالبةً بمناقشة المجلس لهذه القضية، وكذلك مناقشة عنف الشرطة ضد المتظاهرين.