في مناقشة عاجلة.. "حقوق الإنسان" الدولي يناقش عنف الشرطة والعنصرية

مجموعة الدول الإفريقية تؤكد أن مقتل "فلويد" لا يمكن عدّه حادثاً فردياً

قرر مجلس حقوق الإنسان عقد مناقشة عاجلة لانتهاكات وعنف الشرطة المرتبط بالعنصرية في 17 يونيو الجاري، وذلك بناء على طلب من بوركينا فاسو بالنيابة عن مجموعة الدول الإفريقية.


وأكدت الدول الإفريقية أمام المجلس أن قتل جورج فلويد في 25 مايو الماضي في مينيابوليس بالولايات المتحدة لا يمكن عدّه حادثاً فردياً، مطالبةً بمناقشة المجلس لهذه القضية، وكذلك مناقشة عنف الشرطة ضد المتظاهرين.

4

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441 06:40 PM

مجموعة الدول الإفريقية تؤكد أن مقتل "فلويد" لا يمكن عدّه حادثاً فردياً

في مناقشة عاجلة.. "حقوق الإنسان" الدولي يناقش عنف الشرطة والعنصرية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

1 2,371

قرر مجلس حقوق الإنسان عقد مناقشة عاجلة لانتهاكات وعنف الشرطة المرتبط بالعنصرية في 17 يونيو الجاري، وذلك بناء على طلب من بوركينا فاسو بالنيابة عن مجموعة الدول الإفريقية.


وأكدت الدول الإفريقية أمام المجلس أن قتل جورج فلويد في 25 مايو الماضي في مينيابوليس بالولايات المتحدة لا يمكن عدّه حادثاً فردياً، مطالبةً بمناقشة المجلس لهذه القضية، وكذلك مناقشة عنف الشرطة ضد المتظاهرين.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020