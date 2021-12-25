كورونا عربيًا.. الأردن تسجل 1164 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والمغرب 734 حالة

سجلت الأردن 1164 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1051421.



وأوضحت وزارة الصحة الأردنية اليوم في بيان أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 993692 بعد تسجيل 3897 حالة إضافية، كما سجلت 41 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 12444 حالة.



كما سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 734 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 955587 .



وأشارت وزارة الصحة المغربية، إلى أنها سجلت اليوم حالتي وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 14827، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 937578.