بالفيديو.. "التحالف" يستهدف الحوثيين في جبهة نهم

ضربات أصابت أهدافها بدقة

استهدفت مقاتلات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عناصر من مليشيات الحوثي الإرهابية بضربات أصابت أهدافها بدقة.

وكان استهداف "التحالف" للعناصر الإرهابية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني في جبهة نهم.

قوات التحالف

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13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441 10:59 PM

ضربات أصابت أهدافها بدقة

بالفيديو.. "التحالف" يستهدف الحوثيين في جبهة نهم

محمد المواسي

جازان

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استهدفت مقاتلات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عناصر من مليشيات الحوثي الإرهابية بضربات أصابت أهدافها بدقة.

وكان استهداف "التحالف" للعناصر الإرهابية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني في جبهة نهم.

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قوات التحالف

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