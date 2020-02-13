بالفيديو.. "التحالف" يستهدف الحوثيين في جبهة نهم

ضربات أصابت أهدافها بدقة

استهدفت مقاتلات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عناصر من مليشيات الحوثي الإرهابية بضربات أصابت أهدافها بدقة.

وكان استهداف "التحالف" للعناصر الإرهابية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني في جبهة نهم.