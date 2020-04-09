"رويترز": التحالف يبحث تخفيضات إنتاج النفط ستمتد لمدة عامين على الأقل

تتجاوز 12 مليون برميل يوميًا

قال مصدر في أوبك+ يوم الخميس إن أوبك وروسيا ومنتجين آخرين متحالفين معهما، في إطار المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يدرسون تخفيضات على إنتاج النفط تتجاوز 12 مليون برميل يوميًا ويريدون مساهمة المنتجين الآخرين بخمسة ملايين برميل يوميًا.