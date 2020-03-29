"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 96 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 1299 حالة حتى الآن.

وكشف المتحدث الرسمي عن وفاة 4 مقيمين، ليرتفع عدد الوفيات من الفيروس إلى 8 حالات.

وزف العبدالعالي بشرى تعافي 29 حالة جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 66 متعافياً.

وأوضح متحدث "الصحة" أن من الحالات الـ96 المسجلة 28 حالة ارتبطت بالسفر، والـ68 حالة الأخرى ارتبطت بمخالطة اجتماعية لحالات سابقة.