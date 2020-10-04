أمير الجوف يشيد بجهود "الموارد البشرية" بمعالجة مشكلة البطالة

بعد تقدم المنطقة من المرتبة الأخيرة إلى المرتبة السادسة في معدل البطالة

أشاد أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبد العزيز، بالجهود التي بذلها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للعمل على معالجة مشكلة البطالة وتصحيح البيانات ذات الصلة.

جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير سوق العمل عن الربع الثاني من العام 2020 الذي صدر عن الهيئة العامة للإحصاء.

وأظهر التقرير انخفاض معدل البطالة في منطقة الجوف عن الربع الأول من العام نفسه، حيث بلغ معدل البطالة في منطقة الجوف للربع الثاني 17.6% في مقابل 32.3 % للربع الأول.

ويبرز التقرير تقدم منطقة الجوف من المرتبة الأخيرة بمعدل البطالة في الربع الثاني من العام 2019 إلى المرتبة السادسة على مستوى المملكة وفقًا لنتائج الإحصاءات العامة لسوق العمل في الربع الثاني من العام 2020.

وكان أمير منطقة الجوف ترأس عدة اجتماعات مع كل من: فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفرع صندوق الموارد البشرية "هدف"، وفرع الهيئة العامة للإحصاء، وفرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لكبح جماح ارتفاع معدل البطالة بالمنطقة، وأصدر توجيهاته لمواجهة ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع انعكاسات جائحة كورونا على سوق العمل.

وأهاب أمير الجوف بجميع الجهات المختصة بذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات ولاة الأمر لإنجاح إستراتيجيات التوطين وإيجاد المزيد من فرص العمل أمام شباب وشابات المنطقة.