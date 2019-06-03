منصة "المطار" تقدم خدمة تغيير رحلات من حجزوا على تركيا

بعد كثرة الطلبات والتعديل مجانًا

أكد تطبيق "المطار" تعديل حجوزات المسافرين إلى تركيا إلى أي جهة أخرى مجانًا أو حتى استرجاع المبلغ في حال كان الحجز غير مسترد.

وقال تطبيق "المطار" وهو منصة لحجوزات السفر والسياحة:"إلى عملائنا في ⁧#تطبيق_المطار⁩ بناءً على رغبتكم والطلبات المتكررة التي وصلتنا منكم نود إبلاغكم بمبادرتنا لكل الذين حجزوا إلى تركيا⁩ ويرغبون بتغيير حجزهم تواصلوا معنا لنقوم بتغيير حجوزاتكم مجانًا إلى أي وجهة أخرى أو حتى استرجاع مبالغ حجزكم".

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03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440 02:13 AM

بعد كثرة الطلبات والتعديل مجانًا

منصة "المطار" تقدم خدمة تغيير رحلات من حجزوا على تركيا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكد تطبيق "المطار" تعديل حجوزات المسافرين إلى تركيا إلى أي جهة أخرى مجانًا أو حتى استرجاع المبلغ في حال كان الحجز غير مسترد.

وقال تطبيق "المطار" وهو منصة لحجوزات السفر والسياحة:"إلى عملائنا في ⁧#تطبيق_المطار⁩ بناءً على رغبتكم والطلبات المتكررة التي وصلتنا منكم نود إبلاغكم بمبادرتنا لكل الذين حجزوا إلى تركيا⁩ ويرغبون بتغيير حجزهم تواصلوا معنا لنقوم بتغيير حجوزاتكم مجانًا إلى أي وجهة أخرى أو حتى استرجاع مبالغ حجزكم".

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