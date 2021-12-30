"القويحص": إنجازات خادم الحرمين أحدثت قفزات نوعية على مختلف المستويات

أكد وجود مبادرات قيمة لهيئة الصحفيين بمكة لإثراء ساحة الإعلام بفنون إبداعية

أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أن إنجازات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله طيلة السنوات السبعة الماضية، أحدثت قفزات نوعية للبلاد على كافة الأصعدة وفي جميع المستويات، مثمناً دور فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة في إقامة المسابقات والمبادرات القيمة، التي تخلق روح التنافس الشريف بين المتسابقين، من خلال إثراء ساحة الإعلام بفنون إبداعية بين صفوف المهتمين بهذا المجال الشيق.



جاء ذلك خلال رعايته حفل فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة لتكريم الفائزين بمسابقة ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين وتدشين الصالون الإعلامي بقاعة G2 بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة.



وأعرب المهندس القويحص عن بالغ تشريفه في رعاية هذه التظاهرة التي تحمل في طياتها مسابقة خادم الحرمين الشريفين، وما تضمنته من منافسة شريفة بين المتسابقين الفائزين .

الأعمال الخالدة



إلى ذلك نوه مدير فرع الهيئة بمكة المكرمة فهد الإحيوي تشريف ورعاية أمين العاصمة للحفل، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة العزيزة على أبناء الوطن تجسد الأعمال الخالدة لخادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، مضيفًا على الصعيد ذاته بأن هذه المسابقة تأتي في سياق تحقيق الأهداف الوطنية لهيئة الصحفيين السعوديين وتحفيز كافة الممارسين للإعلام للمشاركة بأعمالهم المتميزة عن هذه الذكرى الغالية على الجميع والتي تتناول إسهامات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الرائدة على كافة الأصعدة.



وأكد أن الصالون الإعلامي سيشهد لقاءات أخوية لكافة الإعلاميين وندوات واستضافات إعلامية متعددة على مدار العام، مقدماً شكره وعرفانه لكافة الحضور ولشركاء النجاح للمسابقة ولفرع الهيئة ولتشريف نائب رئيس غرفة مكة للحفل الأستاذ نايف بن مشعل الزايدي والأستاذ أحمد بن رابح الشريف رئيس طائفة الإعاشة والشيخ بندر بن سعيد السويهري والشيخ خالد بن عوض اللحياني ومزايا إكسكلوسيف وعالم الأطعمة.



من جانبه أعلن أمين اللجنة المنظمة للمسابقة الدكتور طلق المسعودي عن نتائج المسابقة والتي جاءت في مجال الوسائط المتعددة بفوز الإعلامي محمود شفيق حميد بالمركز الأول عبر فيديو بعنوان "شمولية وتكامل في تنمية الأوطان وبناء الإنسان" وفوز للإعلامية ريم المطيري بالمركز الثاني فيديو بعنوان "نعم نبايع"، وفوز الإعلامي مروان محمود بالمركز الثالث بفيديو بعنوان "البيعة السابعة"، وفوز الإعلامية سارة الدوسري بالمركز الرابع من خلال فيديو بعنوان "ذكرى البيعة السابعة".



وفي مجال المادة التحريرية حاز الإعلامي حسن الصغيّر على المركز الأول بتقرير بعنوان "مثقفون وأدباء ما أنجزه الملك سلمان اليوم يتجاوز ما ينجزه القادة في عشرات السنين" وفوز الإعلامي حسين الرابغي بالمركز الثاني من خلال تقرير بعنوان في الذكرى السابعة لمبايعة سابع ملوك المملكة… ٧ محطات أثرت في شخصية الملك سلمان» .



وألقيت في سياق المناسبة كلمة للفائزين والتي ألقاها نيابة عنهم الفائز حسن الصغيّر والذي أعتز بفوزه بمسابقة ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - مستعرضًا تقرير المثقفين والأدباء ما أنجزه الملك سلمان اليوم يتجاوز ما ينجزه القادة في عشرات السنين، وأعقب ذلك عرض مرئي لأبرز الأعمال المشاركة بالمسابقة مع إلقاء قصيدة شعرية بهذه المناسبة للشاعر طالب الذبياني، نالت استحسان الحضور.



كما ألقيت كلمة أعضاء لجنة التحكيم والتي ألقاها الأستاذ خالد الحسيني والتي ارتكزت على تهنئته للفائزين بالمسابقة، وحث غير الفائزين بمواصلة المسيرة والمشاركة في المسابقات القادمة، خاصة الهادفة والبناءة، معقباً على آلية رصد المشاركات المختلفة وكيفية عملية فرز إجابات المتسابقين والتي على ضوئها حددت نتائج الفائزين، مؤكدًا في الوقت نفسه على أهمية المسابقة كونها تعني الشيء الكثير والأثر الكبير في نفوس أبناء هذا الوطن المعطاء.



وفي ختام الحفل تم تكريم الفائزين بالمسابقة ولجنة التحكيم وشركاء النجاح بفرع الهيئة بمكة المكرمة، وتكريم فرع الهيئة لمعالي أمين العاصمة المقدسة مع التقاط صور تذكارية للفائزين والمكرمين والحضور، وكشافة شباب مكة.