صباح اليوم.. اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار "مفخّخة" أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار (مفخّخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
متحدث "التحالف": بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية
صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار (مفخّخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.