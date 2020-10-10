صباح اليوم.. اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار "مفخّخة" أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

متحدث "التحالف": بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار (مفخّخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442 11:10 AM

متحدث "التحالف": بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية

صباح اليوم.. اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار "مفخّخة" أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار (مفخّخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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