عُمان تنهي قرار إغلاق الأنشطة التجارية ومنع حركة الأفراد والمركبات

اعتماد مبدأ التطعيم كشرط لدخول المؤسسات الحكومية والخاصة

ذكر التلفزيون العماني، اليوم (الخميس)، أن اللجنة العليا للتعامل مع جائحة كورونا، قررت إنهاء العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجارية، ومنع الحركة للأفراد والمركبات اعتباراً من السبت.

وأضاف أن اللجنة قررت اعتماد مبدأ التطعيم كشرط للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، بما فيها المجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية والثقافية والرياضية والفعاليات الجماعية، بداية من أول سبتمبر.

وبين أن اللجنة قررت اعتماد الإطار العام لتشغيل المدارس في السلطنة خلال العام الدراسي الجديد، وفق آلية سيعلن عنها من قبل وزارة التربية والتعليم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكول الصحي.