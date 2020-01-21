"السديس" عن استهداف أحد مساجد مأرب: طغيان آثم

قال: دماء المُصلين التي تُراق دون وجه حق إنما هي ظلمٌ وعدوان

أدان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ العمل الآثم الإجرامي الذي استهدف عدداً من المُصلين في مسجد بمحافظة مأرب في الجمهورية اليمنية؛ ما أدّى إلى سقوط عشرات القتلى والمصابين.

وعدَّ ذلك الحادث عدواناً وإجراماً وفساداً وطغياناً آثماً أقدمت عليه شرذمة بغت الفساد في الأرض ولم تجد إلا تفجير المساجد سبيلاً، داعياً المسلمين إلى تقوى الله وتعظيم حدوده ومنها تعظيم الدماء المعصومة البريئة والحذر من أعمال العنف والجرائم الإرهابية التي هي من الشر المستطير والدمار العظيم وتهدد أمن البلاد والعباد وتعبث بالمجتمعات واستقرارها.

وأوضح، أن هذه الأعمال الإجرامية خديعة أعداء الإسلام الذين جعلوا من بلاد المسلمين ميداناً للقيام بها، مشدّداً على أن دماء المُصلين التي تُراق دون وجه حق وبلا سبب شرعي إنما هي ظلمٌ وعدوانٌ وإرعابٌ وإرهابٌ ومسالكُ جاهلية.

وأكّد أن هذا العمل لا تقرّه شريعة ولا عقل ويتنافى مع كل الأعراف والمواثيق الدولية، وأن الإسلام بريء من هذه التصرفات التي لا تتماشى مع تعاليمه وقيمه الإنسانية السامية التي جاءت رحمة للعالمين, مشيراً إلى أن المملكة رائدة في جهود التصدّي لمظاهر الإرهاب كافة وتعبّر عن رفضها له بجميع صوره ودوافعه.

وأوضح، أن لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- أيادي قوية تقف في وجه الإرهاب ومَن يدعمه, وجهودهما واضحة جلية للعالم أجمع، إذ تعد المملكة -حماها الله- رائدة عالمياً في محاربة الإرهاب.