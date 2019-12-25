"مدني مكة وتبوك" تدعوان إلى الحيطة والحذر .. أمطار وغبار

هطولات بالأولى للمساء وأتربة وتدنٍ في الرؤية للثانية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة نتيجة حالة الأتربة والغبار التي تتعرّض لها المنطقة، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة تبوك ومحافظات: البدع والوجه وأملج وضباء وتيماء وحقل، وتستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

كما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر من حالة الأمطار التي تشهدها المنطقة، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد نبهت، اليوم، من هطول أمطار رعدية ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل محافظات: أضم والجموم، والعاصمة المقدّسة، الطائف, وميسان، والكامل، والعرضيات تستمر حتى الـ 8 مساءً.