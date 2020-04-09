38 إصابة جديدة بـ"كورونا" في سلطنة عمان

العدد الإجمالي للحالات ارتفع إلى 457 حالة

أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان، اليوم، عن تسجيل (٣٨) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا #كوفيد١٩.

وقالت الوزارة وفق وكالة الأنباء العمانية: بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في #السلطنة (٤٥٧) حالة وعدد الوفيات حالتين (٢).