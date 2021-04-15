"الربيعة" يهنئ منسوبي "صحي الليث" لحصولهم على جائزة التميز لشهر مارس

لجهودهم في خدمة المرضى والمراجعين وتجويد الخدمات الصحية

هنأ وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة منسوبي مركز صحي الليث بمناسبة حصوله على جائزة التميز لشهر مارس لعام 2021 .



وقال الربيعة إن جهود أبطال الصحة بمركز صحي الليث في خدمة المرضى والمراجعين أسهمت بفضل الله في تميز خدمات المركز وحصوله على جائزة التميز لشهر مارس لعام 2021، موضحًا أن هذا الإنجاز ليس بمستغرب واعتدنا من أبطال الصحة بمركز صحي الليث على البذل والعطاء لتلبية احتياجات المرضى وتجويد الخدمات الصحية المقدمة لهم.



وأكد أنه فخور بهم وبإنجازاتهم وتميزهم ، متمنيا لهم التوفيق والنجاح .



جاء ذلك بعد تحقيق مركز صحي الليث بمحافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة جائزة التميز لشهر مارس 2021 ، على مستوى وزارة الصحة نظير ما يقدمه المركز من خدمات طبية لجميع المرضى والمراجعين .



يذكر أن مركز صحي الليث ومنذ تولي قيادته أحمد البركاتي، حقق إنجازات متتالية على مستوى صحة جدة بشكل خاص والوزارة بشكل عام .



