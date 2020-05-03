تسلل لقضاء فترة الحجر في ديزني لاند.. فكانت هذه نهايته

في زمن كورونا

لم يتوقع رجل أمريكي أن تكون هذه هي النهاية لمغامرته، عندما تسلل ليقضي الحجر الصحي في جزيرة ديزني لاند العالمية المغلقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحسب وكالة "الأسوشيتد برس"؛ فقد ألقت شرطة مقاطعة أورانج بولاية فلوريدا الأمريكية، القبض على ريتشارد ماجواير، البالغ من العمر 42 عامًا، الذي يقيم في جزيرة ديسكفري التابعة لديزني منذ يوم الاثنين، وكان يخطط للتخييم لأسبوع آخر.

وقال "ما جواير" إنه لم يسمع رجال الشرطة الذين بحثوا عنه في كل مكان في الجزيرة؛ لأنه كان نائمًا داخل المبنى؛ مؤكدًا أنه لم يكن يعرف أنها منطقة محظورة، على الرغم من وجود العديد من علامات "عدم التعدي على ممتلكات الغير".

وذكر أن الجزيرة تشبه الجزر الاستوائية الخلابة، ووصفها بأنها "جنة استوائية".

من جانبها، قالت موظفة الأمن في شركة "ديزني" إنها رأت "ماجواير" يستخدم قارب الشركة يوم الخميس في الجزيرة؛ مشيرة إلى أن المنطقة لا تحتوي على العديد من لافتات "عدم التعدي".

ووضعته الشرطة في السجن، بعد أن وجّهت له تهمة الاعتداء على ممتلكات الغير.