اعتماد تقنية "تايم لابس" لتوثيق مراحل تطوير مشروع البحر الأحمر

"إيرث كام" ترصد لقطات فيديو حية وصورًا للوجهة تحدث كل "30" دقيقة

أبرمت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المُنفذة لأحد أكثر المشـاريع السياحية طمـوحاً في العالم، عقداً مع شركة "إيرث كام"، لتوثيق مراحل بناء وجهة مشروع البحر الأحمر، وذلك باستخدام نظام التصوير الفوتوغرافي الذي يعتمد تقنية اختزال الزّمن "تايم لابس".



وينص العقد على رصد وتغطية أنظمة "إيرث كام" لـ"13" موقعاً مختلفاً، بما في ذلك المواقع البرية والبحرية المحيطة بوجهة مشروع البحر الأحمر.



وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو أن مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية التي يتم التقاطها باستخدام تقنية (تايم لابس)، عملية مهمة لرصد تطور وتوثيق وأرشفة مراحل تطور وجهتنا، بالإضافة إلى إمكانية مراقبتها عن بعد.



وأضاف: اخترنا شركة (إيرث كام)، نتيجةً لخبرتها العالمية وسجلها الحافل في مجال توفير الصور ومقاطع الفيديو عالية الجودة، بالإضافة إلى التزامها بإعداد الأنظمة المطلوبة في وقتٍ قياسي".



من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إيرث كام"، برايان كوري: "تتخصص شركتنا بإنتاج محتوى فائق الجودة باستخدام تقنية (تايم لابس) التي يشعر معها المرء كما لو كان في قلب الحدث رغم احتمال وجوده على بعد آلاف الكيلومترات. ويتمثل دورنا في مشاركة عملائنا شفغهم في الحصول على أفضل المشاهد التي قد لا يكون بمقدورهم الوصول إليها حول العالم".



وأضاف كوري: "تُستخدم تقنيتنا حالياً لتصوير عددٍ من المواقع المرموقة حول العالم، بدءاً من ساحة (تايمز سكوير) في نيويورك، وصولاً إلى أجمل شوارع مدينتي دبلن وبراغ. نمتلك خبرة واسعة في تصوير مراحل وخطوات عمليات البناء والتطوير باستخدام تقنية (تايم لابس)، مما يجعلنا الشريك الأمثل لمشروع البحر الأحمر".



وستوظف "إيرث كام" التقنية الحديثة لتطوير نظام مستقل كلياً في كل موقع من مواقع تطوير الوجهة، حيث ستتيح هذه الأنظمة إمكانية المراقبة عن بعد عبر أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية، وذلك بتوفير لقطات فيديو حية وصور سيتم تحديثها كل "30" دقيقة.