الحجر الصحي بالأفلاج يستقبل مصابي كورونا حوطة بني تميم

لمقيم "عربي" وآخر "آسيوي"

استقبل الحجر الصحي بالأفلاج مساء أمس حالتين مصابتين بفيروس كورونا منقولتين من مستشفى حوطة بني تميم .

وكشفت مصادر لـ"سبق" أن الحالتين اللتين تم التحفظ عليهما بالحجر الصحي بالأفلاج والمنقولتين من حوطة بني تميم كانتا لمقيم عربي وآخر آسيوي، فيما لم يعرف سبب نقلهما لمحجر الأفلاج الصحي .

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا الجديد بمحافظة حوطة بني تميم ليرتفع عدد إجمالي الحلات المصاب إلى خمس حالات بالمحافظة .

فيروس كورونا الجديد

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10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 05:55 PM

لمقيم "عربي" وآخر "آسيوي"

الحجر الصحي بالأفلاج يستقبل مصابي كورونا حوطة بني تميم

مسلّم الهواملة

الأفلاج

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استقبل الحجر الصحي بالأفلاج مساء أمس حالتين مصابتين بفيروس كورونا منقولتين من مستشفى حوطة بني تميم .

وكشفت مصادر لـ"سبق" أن الحالتين اللتين تم التحفظ عليهما بالحجر الصحي بالأفلاج والمنقولتين من حوطة بني تميم كانتا لمقيم عربي وآخر آسيوي، فيما لم يعرف سبب نقلهما لمحجر الأفلاج الصحي .

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا الجديد بمحافظة حوطة بني تميم ليرتفع عدد إجمالي الحلات المصاب إلى خمس حالات بالمحافظة .

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