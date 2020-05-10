الحجر الصحي بالأفلاج يستقبل مصابي كورونا حوطة بني تميم

استقبل الحجر الصحي بالأفلاج مساء أمس حالتين مصابتين بفيروس كورونا منقولتين من مستشفى حوطة بني تميم .
وكشفت مصادر لـ"سبق" أن الحالتين اللتين تم التحفظ عليهما بالحجر الصحي بالأفلاج والمنقولتين من حوطة بني تميم كانتا لمقيم عربي وآخر آسيوي، فيما لم يعرف سبب نقلهما لمحجر الأفلاج الصحي .
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا الجديد بمحافظة حوطة بني تميم ليرتفع عدد إجمالي الحلات المصاب إلى خمس حالات بالمحافظة .
فيروس كورونا الجديد
لمقيم "عربي" وآخر "آسيوي"
استقبل الحجر الصحي بالأفلاج مساء أمس حالتين مصابتين بفيروس كورونا منقولتين من مستشفى حوطة بني تميم .
وكشفت مصادر لـ"سبق" أن الحالتين اللتين تم التحفظ عليهما بالحجر الصحي بالأفلاج والمنقولتين من حوطة بني تميم كانتا لمقيم عربي وآخر آسيوي، فيما لم يعرف سبب نقلهما لمحجر الأفلاج الصحي .
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا الجديد بمحافظة حوطة بني تميم ليرتفع عدد إجمالي الحلات المصاب إلى خمس حالات بالمحافظة .