الحجر الصحي بالأفلاج يستقبل مصابي كورونا حوطة بني تميم

لمقيم "عربي" وآخر "آسيوي"

استقبل الحجر الصحي بالأفلاج مساء أمس حالتين مصابتين بفيروس كورونا منقولتين من مستشفى حوطة بني تميم .



وكشفت مصادر لـ"سبق" أن الحالتين اللتين تم التحفظ عليهما بالحجر الصحي بالأفلاج والمنقولتين من حوطة بني تميم كانتا لمقيم عربي وآخر آسيوي، فيما لم يعرف سبب نقلهما لمحجر الأفلاج الصحي .



وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا الجديد بمحافظة حوطة بني تميم ليرتفع عدد إجمالي الحلات المصاب إلى خمس حالات بالمحافظة .